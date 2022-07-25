Соседи рассказали о "расстрельном списке" подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье

17:27
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Жители деревни Власово Павлово-Посадского района Московской области рассказали о "расстрельном списке" подозреваемого в двойном убийстве, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Они признаются, что второй день боятся выходить из дома, поскольку преступник все еще бегает в окрестностях. В убийстве подозревается их 53-летний сосед. По деревне ходят слухи, что следователи изъяли у него дома "расстрельный список" с именами тех, кого он хотел убить. В нем значатся двое убитых накануне мужчин.
Один из местных жителей рассказал, что когда-то подозреваемый был адекватным человеком, работал на рейсовом автобусе и вел здоровый образ жизни.
"Лет семь назад что-то с ним произошло, решил, что соседи его какими-то волнами облучают, шапочку из фольги носить начал. Постепенно отношения с соседями у него портились, все чаще ругался с людьми. Потом во время одного из конфликтов он схватился за ружье", – рассказал мужчина.
Еще одна соседка дополнила, что после инцидента злоумышленника забрали в психиатрическую больницу, а ружье изъяли.
"Но он бахвалился: мол, у меня много чего еще прикопано. Как его выпустили, нелюдимый стал. Нигде на работал, ни с кем не общался – даже с сыном своим, который в нашей же деревне живет. Должен был на учете состоять, но ни разу не видела, чтобы его кто-то проверял", – добавила женщина.
Ранее неизвестный застрелил двух человек в Московской области и скрылся с места преступления. По данным следователей, найденные тела с огнестрельными ранениями принадлежат мужчинам 1964 и 1962 годов рождения. Одного убитого нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества Павловского Посада, второго – на участке дома в деревне Власово.
Позже стало известно, что в совершении преступления подозревают 53-летнего местного жителя. Сообщалось, что мужчина был крайне нелюдимым и ни с кем не общался.
По словам соседей, если с ним здоровались, он мог плюнуть в сторону и молча пойти дальше. При этом местные жители отметили, что свидетелями убийств они не были.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: