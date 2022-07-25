Соседи рассказали о "расстрельном списке" подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Жители деревни Власово Павлово-Посадского района Московской области рассказали о "расстрельном списке" подозреваемого в двойном убийстве, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Они признаются, что второй день боятся выходить из дома, поскольку преступник все еще бегает в окрестностях. В убийстве подозревается их 53-летний сосед. По деревне ходят слухи, что следователи изъяли у него дома "расстрельный список" с именами тех, кого он хотел убить. В нем значатся двое убитых накануне мужчин.

Один из местных жителей рассказал, что когда-то подозреваемый был адекватным человеком, работал на рейсовом автобусе и вел здоровый образ жизни.

"Лет семь назад что-то с ним произошло, решил, что соседи его какими-то волнами облучают, шапочку из фольги носить начал. Постепенно отношения с соседями у него портились, все чаще ругался с людьми. Потом во время одного из конфликтов он схватился за ружье", – рассказал мужчина.

Еще одна соседка дополнила, что после инцидента злоумышленника забрали в психиатрическую больницу, а ружье изъяли.

"Но он бахвалился: мол, у меня много чего еще прикопано. Как его выпустили, нелюдимый стал. Нигде на работал, ни с кем не общался – даже с сыном своим, который в нашей же деревне живет. Должен был на учете состоять, но ни разу не видела, чтобы его кто-то проверял", – добавила женщина.

Ранее неизвестный застрелил двух человек в Московской области и скрылся с места преступления. По данным следователей, найденные тела с огнестрельными ранениями принадлежат мужчинам 1964 и 1962 годов рождения. Одного убитого нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества Павловского Посада, второго – на участке дома в деревне Власово.

Позже стало известно, что в совершении преступления подозревают 53-летнего местного жителя. Сообщалось, что мужчина был крайне нелюдимым и ни с кем не общался.

По словам соседей, если с ним здоровались, он мог плюнуть в сторону и молча пойти дальше. При этом местные жители отметили, что свидетелями убийств они не были.

