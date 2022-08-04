Дерзкое ограбление зафиксировали камеры на Малой Дмитровке. У посетителя кафе украли кошелек.

Мужчина отдыхал за столиком на улице, кошелек лежал перед ним. Проезжающий мимо велосипедист на ходу схватил портмоне. Мужчина бросился вдогонку за вором. В полиции рассказали, что грабителя поймали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.