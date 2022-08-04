В Москве трижды проведут аэрацию из-за жары

В Москве планируют трижды провести аэрацию из-за жары. Поливать дороги необходимо для охлаждения асфальта, что позволяет снизить уровень деформация покрытия.

По словам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, аэрацию необходимо проводить при температуре выше 25 градусов. Первую процедуру провели в 11:00. Аэрацию также проведут в 13:00 и 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

