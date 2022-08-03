Парк "Дубовая роща "Маяк" благоустроят в Южном Тушине

В Южном Тушине благоустроят парк "Дубовая роща "Маяк". Территория площадью около восьми гектаров полностью преобразится. Парк станет местом притяжения столичных спортсменов, для которых оборудуют зоны для занятий на свежем воздухе. Для детей сделают современные детские площадки. В парке обустроят дорожно-тропиночную сеть, протянут экотропу, установят информационные стенды.

Глава управы района Дмитрий Захаров рассказал, что дорожно-тропиночная сеть будет выполнена по новой технологии из экологического материала. Он позволит уменьшить подтопления на дорожках. Также в парке обновят площадку для выгула собак. На территории высадят более 500 деревьев и кустарников, создадут цветочные композиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

