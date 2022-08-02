На Домодедовском шоссе произошла массовая авария

Массовая авария произошла на Домодедовском шоссе. В районе 4-го километра, по предварительным данным, столкнулись сразу шесть автомобилей.

На кадрах видны три КАМАЗа, один из которых вынесло с дороги. Другой грузовик, по всей видимости, задел рейсовый автобус. Также помяты две легковушки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.