Фестиваль "Крепкая семья" прошел в столице

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В столице прошел фестиваль "Крепкая семья", инициатором которого стала руководитель центра московского долголетия (ЦМД) "Новокосино" Людмила Митрюк. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодняшний фестиваль "Крепкая семья" является элементом нашего большого форума и миссии "Добро – это просто". Добрые дела на благо жителей", – рассказала она.

Митрюк подчеркнула, что в задачи движения входит и практическая работа, в том числе контроль за детскими площадками, дворовыми территориями, их благоустройством и адаптация среды для маломобильных граждан.

По ее словам, фестиваль "Крепкая семья" призван, в том числе, популяризировать проект "Добро – это просто" среди семей районов.

"От доброго дела в семье, внимания в семье до сбора гуманитарной помощи, ремонта спортивных площадок, детских площадок. Это смысл этого движения", – поделилась она.

До этого в Москве по инициативе Митрюк прошел форум "Добро – это просто" в рамках объявленного Года семьи в России. На нем участники обсудили вопросы поддержки семьи, старшего поколения, вовлечения граждан в социальные проекты города, а также взаимодействия населения и органов власти.

