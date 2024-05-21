Социальный форум "Добро – это просто" прошел в столице

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Форум "Добро – это просто" прошел в Москве в рамках объявленного Года семьи в России. На нем участники обсудили вопросы поддержки семьи, старшего поколения, вовлечения граждан в социальные проекты города, а также взаимодействия населения и органов власти, передает Агентство "Москва".

Инициатором мероприятия стала руководитель центра московского долголетия (ЦМД) "Новокосино" Людмила Митрюк. Она заявила, что по итогам форума была создана декларация, в которую войдут все подпавшие под обсуждение предложения, требующие дальнейшей реализации.

"Все, что сегодня в зале прозвучало, а из каждого района были озвучены предложения – мы их все берем в работу. Это касается и реставрации памятников, и развития центров московского долголетия, и многого другого", – сказала Митрюк.

По ее словам, в рамках форума был организован сбор гуманитарной помощи участникам СВО.

В мероприятии также принял участие вице-спикер Государственной думы, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР) Петр Толстой.

Он уточнил, что столичное отделение ЕР многое делает, чтобы помогать горожанам, семьям ветеранов и участников СВО, а также ребятам, которые находятся в госпиталях.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила, что тема поддержки семьи всегда является ключевой для законодательной власти. При этом руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович добавила, что столица сегодня является одним из самых успешных городов по мерам поддержки.

Ранее правительство России приняло решение о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Это произойдет в рамках нового национального проекта "Семья", предполагающего сохранение самых востребованных механизмов поддержки.