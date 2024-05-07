Депутат Лантратова предложила отменить плату за дошкольные учреждения для многодетных

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Депутат Госдумы Яна Лантратова призвала отменить оплату за посещение дошкольных образовательных учреждений для многодетных семей. Она заявила, что благодаря им обеспечивается увеличение суммарного коэффициента рождаемости.

"Ключевую поддержку многодетным родителям в воспитании детей оказывают дошкольные образовательные учреждения, так как благодаря им родители могут осуществлять трудовую деятельность в рабочее время", – цитирует парламентария RT.

Депутат напомнила, что сегодня размер средней родительской платы за посещение дошкольного учреждения составляет около 166 рублей в день или 3,6 тысячи рублей в месяц. Согласно законодательству, родители в праве оформить компенсацию платы за присмотр и уход за детьми, уточнила она. За первого ребенка размер составляет не менее 20%, на второго – не менее 50%, а на третьего – не менее 70%.

"При получении данной компенсации многодетный родитель все равно должен будет внести плату за присмотр и уход за троих детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в размере 5 760 рублей при среднем размере платы за присмотр и уход за детьми 3,6 тысячи рублей в месяц", – сказала собеседница издания.

Лантратова объяснила, что эта сумма существенная для многодетных семей, которые находятся в категории бедных.

Ранее депутаты Госдумы направили в Минэкономразвития предложения по совершенствованию туристической сферы и созданию благоприятных условий как для отрасли, так и для семей с детьми. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова отметила, что в России необходимо создать постоянные условия для многодетных семей, а не разовые акции. Решить проблему можно с помощью госпрограмм, уверена она.

