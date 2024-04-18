Центры московского долголетия начали проводить занятия по уходу за близкими

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Занятия проекта "Школа родственного ухода" начали проводить в центрах московского долголетия. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимира Филиппова.

Он напомнил, что проект уже 2 года помогает горожанам правильно ухаживать за маломобильными близкими в домашних условиях. Жителей тренируют специалисты по долговременному уходу, врачи-гериатры и психологи.

"Уже прошло около 90 занятий, которые посетили более 500 участников. Забота о себе и близких – одна из приоритетных задач каждого человека, а мы стараемся создать все необходимые условия, чтобы москвичи старшего поколения могли получать знания и консультироваться со специалистами", – указал Филиппов.

В ходе занятий участники получат все рекомендации в формате вопросов и ответов, также у них будет возможность войти в группы взаимоподдержки, где они могут просто пообщаться с людьми, столкнувшимися с похожей ситуацией.

"Проект "Школа родственного ухода" предполагает онлайн-формат и очные занятия, которые теперь проходят и в центрах московского долголетия", – уточнил исполняющий обязанности директора Института дополнительного профессионального образования Игорь Тимофеев.

Он напомнил, что обучением руководят преподаватели института и различные эксперты. В частности, жители столицы могут узнать, как правильно питаться в пожилом возрасте, как организовать физические нагрузки и обезопасить себя и родных от травм, оказать психологическую поддержку и так далее.



"Одна из участниц проекта рассказала, что в одиночку заботится о муже, не доверяя уход ни близким, ни помощникам, из-за чего столкнулась с эмоциональным истощением. Члены группы взаимоподдержки убедили ее в том, что нельзя взваливать всю заботу на себя, надо доверять окружающим, не стесняться просить и принимать помощь", – отметила преподаватель по долговременному уходу Ирина Швецова.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве живут 943 тысячи людей с инвалидностью. Мэр напомнил, что правительство помогает улучшать жизнь каждого из них. В частности, в городе работают 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров, а во всех округах – бригады мобильной службы реабилитации.