BFM Business: вопрос отправки французских инструкторов на Украину прорабатывается

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Вопрос отправки на Украину инструкторов из Франции еще прорабатывается. Об этом сообщает BFM Business, ссылаясь на данные французского оборонного ведомства.

"Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля. Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей", – объяснили в министерстве.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые позволят французским инструкторам посетить учебные центры на Украине и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Он выразил надежду, что к инициативе Парижа присоединятся и другие западные партнеры Киева.

Лидер Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что страны Евросоюза намерены продолжать оказывать помощь Украине, насколько это необходимо. Однако он сделал акцент на том, что ЕС не ведут войну против России.

До этого в МИД РФ предупредили Париж о серьезном ответе на отправку войск на Украину. В ведомстве объяснили, что участие Франции в боевых действиях официально сделает ее стороной конфликта, а это в свою очередь повысит риск столкновения двух ядерных держав.

