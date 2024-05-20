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Некоторые страны Североатлантического альянса, которые направили своих инструкторов на Украину для обучения военных, уже получают их обратно. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Они молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности", – добавила она.

Ранее стало известно, что правительство Эстонии рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на Украину. По словам советника президента республики по вопросам нацбезопасности Мадиса Ролла, войска Эстонии могут поехать в западную часть Украины, где возьмут на себя тыловые функции. Это поможет освободить занятых в тылу украинцев, и они смогут непосредственно участвовать в боевых действиях.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину, если об этом попросит Киев и если ВС РФ прорвет линию фронта ВСУ. Он отметил, что многие страны "поняли" французский подход и согласились с данной позицией, так как "она хороша".

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что слова западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными, их можно расценивать как эскалацию конфликта.

