"Московский патруль": залежи марихуаны изъяли у жителя столицы

В Москве у 29-летнего натуралиста изъяли залежи марихуаны и других запрещенных веществ. Засушенный гербарий мужчина бережно хранил в банках. Распространял через тайники-закладки.

За незаконный промысел ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.