"Московский патруль": водители такси стали одними из лидеров по показателям аварийности

Водители такси – одни из лидеров по показателям аварийности. Только в этом году в Подмосковье выявлено 25 тысяч нарушений. Об этом в интервью нашей программе рассказал начальник УГИБДД главного управления МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

Часто виновниками ДТП становятся и водители каршеринга. Оборудуют ли автомобили краткосрочной аренды алко-замками? И какие нововведения ждут любителей электро-самокатов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.