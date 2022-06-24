"Московский патруль": против активистов "СтопХама" возбудили уголовное дело

Конфликт активистов скандально-известного движения "СтопХам" и бойцов спецназа закончился возбуждением уголовного дела.

Общественники, видимо, решили поучить правилам дорожного движения бойцов спецподразделения, которые находились на служебном задании, и начали бросаться на капот их спецтранспорта. Буквально через несколько секунд активисты оказались лицами на асфальте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.