Что известно о виновнике смертельного ДТП на Зубовском бульваре

В пятницу, 24 июня, в центре Москвы черный Mercedes вылетел на тротуар, врезался в здание и загорелся. В результате ДТП погибли два человека, включая водителя. Шестерых пассажиров из иномарки вытащили очевидцы, пострадавших госпитализировали. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Рассказываем, что известно о происшествии.



Грубое нарушение ПДД

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Смертельное ДТП с участием Mercedes произошло в центре Москвы на Зубовском бульваре рано утром 24 июня. По предварительной версии полиции, водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД).





официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы Водитель автомобиля Mercedes следовал по Зубовской улице и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения с автомобилем такси, не справился с управлением и совершил столкновение со стеной жилого дома, после чего произошло возгорание автомобиля.

В машине в момент аварии находились восемь человек. Двое из них, включая водителя, скончались на месте от полученных травм. Шестеро пассажиров с травмами различной степени тяжести попали в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Прокуратура Центрального административного округа столицы взяла на контроль ход расследования.

На фотографиях с места аварии видно, что черный Mercedes полностью выгорел. К тому же, судя по кадрам, машина была без номеров. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что виновником, устроившим ДТП, является 24-летний гражданин, приехавший из Ставрополя.



"Сразу побежали на помощь"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пострадавших пассажиров из горящей иномарки вытаскивали случайные прохожие. Среди тех, кто спасал людей, оказался старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев.

"Вначале у меня было шоковое состояние, потому что такую картину видишь не каждый день. Ужасная картина, я не ожидал, что так бывает – что машина возгорается и все происходит буквально за минуту", – рассказал Алиев.

Он отметил, что в момент аварии находился с друзьями на террасе в кафе неподалеку от места происшествия.





Арсланбек Алиев старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Услышали удар, взрыв, увидели, что горит машина, и сразу побежали на помощь. Мы же живем в Дагестане, когда что-то происходит, то сразу бежим на взрыв.

"Я там был не один, сразу же подбежали и трое парней, как потом выяснилось, из Саудовской Аравии. Один из них открыл заднюю дверь, я – переднюю, и начали вытаскивать людей", – вспоминает мужчина.

По его словам, из восьми людей в салоне автомобиля шестеро находились на задних сидениях, именно их удалось эвакуировать. "Двоих, сидевших впереди, очень сильно зажало – видимо, они сиденья подвинули максимально вперед. Если бы все продолжалось на минуту-другую больше, если бы не сделали все, что смогли, то там было бы восемь сгоревших человек", – говорит Алиев.

По его словам, находившиеся в салоне молодые люди были не пристегнуты. Вместе с тем глава министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов сообщил, что спасшего людей тренера представят к награде.

"Арсланбек сегодня не только хороший тренер, но и настоящий герой. И такие поступки нельзя оставлять без внимания, это пример для всех нас. Я уже награждал Арсланбека за его достижения в спорте и достижения его воспитанников, а теперь он будет представлен к награде за личные качества", – подчеркнул Сажидов.

Он также напомнил, что спортсмены из Дагестана не раз спасали людей, которые попали в сложную ситуацию. В качестве примера Сажидов привел случай, когда в 2013 году в Хабаровске загорелся трамвай. Поскольку у него заклинили двери, дагестанским боксерам пришлось разбить окна. В результате они спасли всех людей, находившихся внутри.

