Момент смертельного ДТП на Зубовском бульваре попал на камеры видеонаблюдения.

Авария случилась на пересечении Зубовского бульвара и улицы Пречистенки в ночь на 24 июня. Автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в стену и загорелся.

В результате происшествия погибли два человека, еще шесть человек были доставлены с различными травмами в больницу.

В столичной Госавтоинспекции указали, что причиной смертельного ДТП стало грубое нарушение ПДД.

