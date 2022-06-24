Шесть человек госпитализировали после ДТП на Зубовском бульваре

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Шесть человек пострадали в результате ДТП на Зубовском бульваре. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

В ведомстве добавили, что всех пострадавших госпитализировали. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки "Мерседес" врезался в стену и загорелся на Зубовском бульваре в Москве, два человека погибли. По предварительным данным, автомобиль двигался без государственных номеров.

