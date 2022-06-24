Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на Зубовском бульваре

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По факту смертельного ДТП на Зубовском бульваре возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Авария случилась на пересечении Зубовского бульвара и улицы Пречистенки в ночь на 24 июня. Автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в стену и загорелся.

В результате происшествия погибли два человека, еще шесть человек были доставлены с различными травмами в больницу.

В столичной Госавтоинспекции указали, что причиной смертельного ДТП стало грубое нарушение ПДД.

