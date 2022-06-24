Спасший пассажиров горящей машины на Зубовском бульваре рассказал о своем поступке

13:31
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев, спасший шестерых человек из горящей машины после ДТП в Москве, рассказал о случившемся в беседе с РИА Новости.
"В начале у меня было шоковое состояние, потому что такую картину видишь не каждый день. Ужасная картина, я не ожидал, что так бывает, что машина возгорается и все происходит буквально за минуту. Мы сидели с друзьями на террасе кафе метров в 150 от ДТП, пили сок. А я рядом снимаю квартиру. Услышали удар, взрыв, увидели, что горит машина, сразу побежали на помощь", – заявил Алиев.
По словам спортсмена, помимо него, на произошедшее среагировала группа из трех мужчин из Саудовской Аравии. Вместе они открыли двери автомобиля и начали вытаскивать пострадавших.
"В машине оказалось восемь человек, шестерых мы с задних сидений вытащили. А двоих, сидевших впереди, очень сильно зажало, видимо, они сиденья подвинули максимально вперед. Если бы все продолжалось на минуту-другую больше, если бы не сделали все, что смогли, то там было бы восемь сгоревших человек", – поделился тренер.
Алиев отметил, что сам практически не пострадал, только "волосы немного подгорели". Он признался, что в своем поступке не видит ничего необычного, отметив, что не ожидал повышенного внимания к себе, поскольку не считает себя героем и делал то, что должен был.
Серьезная авария произошла на Зубовском бульваре Москвы в ночь с 23 на 24 июня. В Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля марки Mercedes проехал на запрещающий сигнал светофора в районе пересечения Зубовской улицы и Садового кольца. При попытке увернуться от столкновения с машиной такси, иномарка врезалась в стену жилого дома и загорелась.
В результате аварии были госпитализированы шесть человек – в их числе три женщины и трое мужчин. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и пассажирка Mercedes-Benz.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Также проверка по инциденту находится под контролем прокуратуры Москвы.
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