Кадры первых минут после смертельной аварии на Зубовском бульваре появились в Сети

Видео: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Кадры первых минут смертельной аварии на Зубовском бульваре появились в Сети. Жертвами трагедии стали два человека.

На видео видно людей, лежащих на расстоянии от места происшествия и горящую машину, которая врезалась в стену.

ДТП произошло в ночь с 23 на 24 июня. Автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в стену на Зубовском бульваре в Москве, после чего загорелся.

В результате аварии погибли два человека – водитель транспортного средства и пассажирка. Всего в машине находились восемь человек, шестерых пострадавших удалось вытащить из автомобиля, они госпитализированы. По данным Минспорта Дагестана, им помог старший тренер юношеской сборной региона по вольной борьбе Арсланбек Алиев.

По предварительной информации, причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения из-за выезда автомобиля Mercedes на запрещающий сигнал светофора.

Проверку по факту смертельной аварии на Зубовском бульваре взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.