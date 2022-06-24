Очевидцы рассказали о падении самолета Ил-76 в Рязани

24 июня военно-транспортный самолет Ил-76 совершил в Рязани жесткую посадку. Погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы. Пилоты сумели отвести борт от жилых районов, благодаря чему удалось избежать большего количества жертв и разрушений. Подробности – в материале Москвы 24.

Горел в полете

Ил-76 столкнулся с землей около трех часов ночи. Борт без груза выполнял учебно-тренировочный полет. Из-за неисправности двигателя экипаж решил сесть на грунт, рассказали в Минобороны РФ. На видео, которое распространилось в Сети, видно, что самолет горел в воздухе. По предварительной версии, в двигателе произошел пожар, а система пожаротушения не сработала.

Самолет упал в районе Михайловского шоссе в пойме реки Плетенки. От столкновения с землей воздушное судно частично разрушилось. Четыре человека погибли, еще пятерых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По словам главврача Рязанской областной клинической больницы Андрея Карпунина, двоих из них планируют перевести в военный госпиталь в Москву.

В администрации Рязани выразили соболезнования близким погибших членов экипажа.





Елена Сорокина мэр Рязани Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим – скорейшего выздоровления, крепости духа.

Неподалеку от места ЧП находятся жилые дома и дачи. Благодаря действиям пилотов обошлось без жертв среди мирного населения и разрушений, подчеркнул в своем телеграм-канале врио губернатора региона Павел Малков.

"Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", – сказал он.

Во время жесткой посадки самолет задел линии электропередачи. По словам Малкова, была повреждена одна ЛЭП, девять пролетов воздушных линий нарушены. Отключились несколько трансформаторных подстанций, и частный сектор остался без света. Власти оперативно организовали восстановительные работы на линии.

"Он просто падал"

Местный житель Михаил рассказал РИА Новости, что перед происшествием с Ил-76 он услышал необычный звук.





Михаил очевидец жесткой посадки Ил-76 в Рязани Гул пошел неестественный. Я супруге говорю: "Наверное, самолет упал". Выхожу – тут уже все полыхает.

Еще один очевидец рассказал, как пилоты пытались уводить воздушное судно от жилых домов, сообщает газета "Известия". Свои выводы он сделал на основе собственного опыта, так как раньше сам был летчиком.

"Заход на посадку намного дальше. Здесь он просто падал. На куски развалился", – поделился мужчина.



После ЧП местные активисты создали петицию с благодарностью экипажу Ил-76, сообщает "Комсомольская правда – Рязань". Им предлагают присвоить звание почетных граждан города.

"На кадрах крушения воздушного судна видно, что экипаж героическим образом увел падающую многотонную машину от густонаселенного жилого массива Михайловского шоссе и Московского района. Если бы это не было сделано, счет жертв шел бы на сотни! Буквально ценой своих жизней экипаж спас жизни многих рязанцев", – написали авторы петиции.

Активисты добавили, что жители города запомнят подвиг экипажа Ил-76.

