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Происшествия

09:29

Причиной крушения Ил-76 под Рязанью стал пожар двигателя – источник

происшествиятранспортрегионы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью стал пожар двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что система пожаротушения в момент возгорания не сработала. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что двигатель воздушного судна загорелся еще в воздухе. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

В свою очередь врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что экипаж самолета до последнего отводил неисправную машину от жилых районов, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

"Все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших. В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета. Сейчас их состояние стабильное, но тяжелое", – подчеркнул Малков.

В то же время главврач областной клинической больницы Рязани Андрей Карпунин оценил состояние одного из пострадавших как крайне тяжелое.

"Пациент поступил с тяжелой сочетанной травмой – проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких", – рассказал Карпунин в видеоосообщении, опубликованном на его странице в соцсети ВКонтакте.

Жертвами ЧП стали четыре человека. Еще пятеро с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани.

Местный житель рассказал, что самолет при падении задел линию электропередачи, но не дома. По его словам, теперь в дачном поселке нет света. По предварительным данным, самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя, что этому послужило, предстоит выяснить специалистам.

Сообщение о падении самолета в городе Рязани поступило 24 июня в 03:18 по московскому времени. В Минобороны РФ сообщили, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в ходе учебно-тренировочного полета.

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