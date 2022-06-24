Активисты движения "СтопХам" подрались со спецназовцами

19:15
Фото: телеграм-канал Baza
Участники движения "СтопХам" устроили драку с представителями спецподразделения "Гром", сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что происшествие случилось 23 июня на Ярославском шоссе, когда двое мужчин выразили недовольство из-за припаркованной машины сотрудников "Грома", после чего активисты начали бросаться на капот машины.
Как отмечает телеканал, после инцидента два участника движения обратились за медпомощью в травмпункт.
В свою очередь, представитель "СтопХама" сообщил, что пострадавшие в порядке, а также отметил невиновность участников движения и рекомендовал посмотреть видеокадры с места происшествия.
"Произошла небольшая неувязка. Обычный автохам, сидевший в автомобиле, оказался сотрудником "Грома", это как охранники, только под предводительством МВД. Они знают и уверены, что у них монополия на насилие, они могут применять его к кому угодно просто так, без разбора, а затем писать в заявлении, что они пострадавшие и трое "стопхамовцев" избили 15 сотрудников "Грома". Они так и сделали – написали, что "СтопХам" на них напали, хотя там и кадры от первого лица есть и с балконов соседнего дома", – говорится в сообщении в телеграм-канале движения.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, против участников "СтопХама" возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В настоящее время им избирается мера пресечения.
Движение "СтопХам" было основано в 2010 году в Москве как одна из программ движения "Наши" и позиционировало себя как проект против нарушения водителями ПДД и грубости на дорогах.
С 2013 года организация официально зарегистрировалась как юридическое лицо. Последователи движения есть не только в городах РФ, но и в Молдавии, Белоруссии и на Украине.
Сейчас организация действует во многих городах России. Злостным нарушителям ПДД активисты наклеивают на стекло автомобиля большую наклейку, а свои видеоролики выкладывали в Сеть.
В 2018 году Мосгорсуд ликвидировал общественное движение "СтопХам", удовлетворив исковое заявление Минюста. Это решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц.
Движение не стало оспаривать решение о ликвидации, однако его активисты продолжат рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения.
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