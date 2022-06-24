Террористическая активность в Херсоне требует особого внимания – Песков

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Такие взрывы, как случился ранее в Херсоне, можно квалифицировать только как теракты. Они требуют особого внимания, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я могу только сказать: там есть наши военные, и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность требует особого внимания. Это не что иное, как акты терроризма. И, соответственно, к ним можно только так и относиться", – приводит его слова ТАСС.

Взрыв в Херсоне прогремел 24 июня. В результате него было повреждено как минимум два авто. В четырехэтажном доме, во дворе которого произошло происшествие, выбиты стекла.

При взрыве погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. В администрации региона уточнили, что взрыв прогремел в тот момент, когда Савлученко сел в машину.

7 июня взрыв произошел в ресторане "Ностальжи" в центре Херсона по адресу Старообрядческая улица, дом 10. В результате ЧП пострадал один человек.