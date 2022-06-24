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Взрыв прогремел в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Херсонской области

По предварительным данным, погиб один человек – начальник управления молодежи и спорта региона Дмитрий Савлученко. Эта информация сейчас проверяется.

Взрыв повредил как минимум две машины. В четырехэтажном доме, во дворе которого произошло ЧП, выбиты стекла. Участок оцеплен, там работают взрывотехники, которые проверяют территорию.

Власти региона квалифицируют произошедшее как теракт.

7 июня взрыв произошел в ресторане "Ностальжи" в центре Херсона по адресу Старообрядческая улица, дом 10.

В результате ЧП пострадал один человек. По данным СМИ, им оказался сотрудник заведения.

