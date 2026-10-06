Во Франции испытали новую ядерную ракету

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Вооруженные силы Франции провели испытательный запуск стратегической ракеты М51.3 с борта атомной подводной лодки Le Vigilant, сообщает RT со ссылкой на телеканал France 24.

Пуск состоялся у берегов Финистера, при этом ракета не несла ядерного заряда. За испытанием с борта фрегата наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон.

М51.3 относится к баллистическим ракетам подводного базирования. Она была принята на вооружение французской армии год назад.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности США провело в Неваде учения по обнаружению скрытого подземного ядерного взрыва. Специалисты использовали обычную взрывчатку и проверяли цифровые модели дистанционного обнаружения такого подрыва. Учения прошли на фоне обвинений Вашингтона в адрес Пекина в проведении подобных испытаний, которые китайские власти отвергают.