Глава управления молодежи и спорта погиб при взрыве в Херсоне

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Сотрудник ВГА, руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко погиб при взрыве в Херсоне. Об этом агентству РИА Новости заявил заместитель руководителя администрации Кирилл Стремоусов.

"Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи, молодежи и спорта, Дмитрий Савлученко", – сказал он.

По словам Стремоусова, взрыв прогремел в тот момент, когда Савлученко сел в машину.

Взрыв повредил как минимум два авто. В четырехэтажном доме, во дворе которого произошло происшествие, выбиты стекла. Власти региона расценивают произошедшее как теракт.