"Московский патруль": дело возбудили против матери, научившей детей попрошайничеству

Полицейские задержали в столичном метро женщину, которая научила своего ребенка попрошайничеству, а сама наблюдала, как он собирает деньги.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".

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