Усадьба сгорела в Иркутске

В Иркутске практически дотла сгорела усадьба, построенная полтора века назад, она входит в список объектов культурного наследия области.

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, затронув оба этажа. В доме давно никто не живет, поэтому обошлось без пострадавших.

Здание уже горело в феврале 2022 года, но тогда все было не так серьезно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

