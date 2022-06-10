Московские спасатели вытащили тонувшего мужчину из Химкинского водохранилища

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Московские спасатели вытащили тонувшего из Химкинского водохранилища. Помощь врачей мужчине не потребовалась.

"Днем 10 июня во время патрулирования акватории Химкинского водохранилища дежурная смена поисково-спасательной станции "Центральная" получила информацию от спасателей пляжа "Северное Тушино" о тонущем человеке", – сообщается в телеграм-канале столичного департамента ГОЧСиПБ.

Мужчину удалось спасти в 200 метрах от берега. Пострадавшего доставили на станцию спасателей, отогрели и напоили горячим чаем.

По данным представителей ведомства, спасенный работал на одной из строек, которая находилась рядом с водохранилищем. В обед мужчина решил искупаться. Он заплыл на глубину, однако понял, что сил на обратный путь нет.

Ранее дежурные поисково-спасательной станции "Ленинские горы" вытащили женщину из Москвы-реки. ЧП случилось в районе Бородинского моста. На сигнал о происшествии оперативно отреагировали специалисты Игорь Гущин и Александр Языков.

Также до этого один из тонувших был замечен на Мещерском пруду. На помощь человеку на катере отправились начальник станции и спасатель.