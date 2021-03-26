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Москва 24

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Происшествия

16:06

Спасатели вытащили из Москвы-реки женщину и ее собаку

происшествия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Корабельной улицы в 1,7 километра от спасателей. На помощь женщине с собакой пришли два специалиста, которые подняли из ледяной полыньи жительницу столицы и ее питомца, после чего доставили на поисково-спасательную станцию. Там москвичке оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем.

Женщина поделилась, что ее мопс выбежал на лед водоема и провалился в ледяную воду. Испугавшись за жизнь питомца, она бросилась на помощь, но провалилась сама. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.

Ранее сообщалось, что в районе Коломенской набережной спасатели вытащили из Москвы-реки лыжника. ЧП произошло в районе Коломенской набережной, дома 8. К месту происшествия сразу направили дежурную смену спасателей. В 150 метрах от берега с поверхности воды на борт СВП "Славир-9" подняли мужчину в одежде и с лыжами.

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