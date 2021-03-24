Спасатели вытащили лыжника из Москвы-реки в районе Коломенской набережной

15:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В районе Коломенской набережной спасатели вытащили из Москвы-реки лыжника, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
ЧП произошло в районе Коломенской набережной, дома 8. К месту происшествия сразу направили дежурную смену спасателей. В 150 метрах от берега с поверхности воды на борт СВП "Славир-9" подняли мужчину в одежде и с лыжами.
Его доставили на ПСС, обогрели, напоили горячим чаем. Мужчину осмотрели медики. От госпитализации он отказался, поэтому его отправили домой с прибывшими родственниками.
Место происшествия находилось в 3,7 километра от поисково-спасательной станции – вне зоны ответственности Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
В марте льдина, оторвавшаяся у берегов Сахалина, унесла с собой в море 12 рыбаков. Инцидент произошел в 16 километрах от села Охотское Корсаковского района. Трещина во льду образовалась примерно в 4–5 километрах от берега. На помощь рыбакам выехали спасатели на двух снегоходах и одном судне на воздушной подушке.
В начале февраля похожий инцидент произошел у села Стародубского в Долинском районе Сахалинской области. Тогда на оторвавшейся от берега льдине в море унесло 40 рыбаков.
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