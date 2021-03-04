Льдину с рыбаками унесло в Охотское море возле Сахалина

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Льдина, оторвавшаяся у берегов Сахалина, унесла с собой в море 12 рыбаков. Как сообщает "Вечерняя Москва", на место происшествия уже направлены спасатели.

Информацию подтвердили в Главном управлении МЧС по региону. По информации ведомства, инцидент произошел в 16 километрах от села Охотское Корсаковского района.

Трещина во льду образовалась примерно в 4–5 километрах от берега. На помощь рыбакам выехали спасатели на двух снегоходах и одном судне на воздушной подушке. Еще одна оперативная группа была перенаправлена в район места происшествия из Южно-Сахалинска.

В начале февраля похожий инцидент произошел у села Стародубского в Долинском районе Сахалинской области. Тогда на оторвавшейся от берега льдине в море унесло 40 рыбаков.