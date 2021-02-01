На Сахалине 40 рыбаков унесло в море на льдине

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Льдина, оторвавшаяся у берегов Сахалина, унесла в море 40 рыбаков-любителей. Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, спасатели прибыли на место происшествия.

"На льду появилась большая трещина из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубского Долинского района. Любители зимнего отдыха вышли на рыбалку, несмотря на предупреждение об опасности. 40 человек оказались оторванными от берега. Развернута операция по их спасению", – говорится в сообщении.

Ситуацию контролирует правительство Сахалинской области. В спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки.

Ранее уже сообщалось о спасении других рыбаков, которых уносило в море на оторвавшейся от припая льдине у восточного побережья Сахалина. Уточняется, что льдина дрейфовала примерно в полутора километрах от берега. На ней находились восемь рыбаков-любителей.