Тонущую женщину спасли на Москве-реке

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Дежурные поисково-спасательной станции "Ленинские горы" вытащили из Москвы-реки женщину. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Бородинского моста. Специалисты Игорь Гущин и Александр Языков оперативно отреагировали на сигнал о происшествии.

Пострадавшая находилась в 15 метрах от берега. Женщину достали из воды и передали врачам для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что на Москве-реке спасли дрейфующую на льдине девушку. Обнаружить ее помогла камера наблюдения. На помощь пришел катер спасателей.