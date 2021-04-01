Пенсионер и ребенок провалились под лед на Канале имени Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели вытащили провалившихся под лед ребенка и пожилого мужчину на Канале имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

На вызов выехали сотрудники поисково-спасательной станции "Левобережная".

"В полутора километрах от станции и около 40 метрах от берега специалисты Московской городской поисково-спасательной службы обнаружили лежащих на льду мужчину с ребенком", – говорится в сообщении.

Один из спасателей в гидрокостюме добрался до пострадавших по воде, другой помог им забраться на борт судна на воздушной подушке. Мужчину и ребенка доставили на станцию, где оказали им первую помощь.

По словам пенсионера, он увидел, как под лед упал ребенок, переходивший канал. Пожилой мужчина бросился на помощь, но позже не рискнул возвращаться по хрупкому льду.

После осмотра медиками ребенка госпитализировали. Пенсионер от поездки в больницу отказался.

В комплексе городского хозяйства Москвы ранее рассказали, что в первом квартале текущего года на водоемах Москвы на 36% сократилось количество происшествий в сравнении с тем же периодом прошлого года. Всего было зафиксировано 7 чрезвычайных ситуаций.