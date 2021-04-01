Число происшествий на московских водоемах за январь – март сократилось на 36%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первом квартале текущего года на водоемах Москвы на 36% сократилось количество происшествий в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Всего зафиксировано семь происшествий, все пострадавшие спасены", – говорится в сообщении.

За три месяца московские спасатели и добровольцы провели 13 тысяч патрулирований и свыше 31 тысячи профилактических бесед с населением для обеспечения безопасности на воде.

Ранее спасатели вытащили из Москвы-реки женщину и ее собаку. Инцидент произошел в районе Корабельной улицы в 1,7 километра от спасателей. На помощь женщине с собакой пришли два специалиста, которые подняли из ледяной полыньи жительницу столицы и ее питомца, после чего доставили на поисково-спасательную станцию.