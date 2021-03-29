Спасатели сняли двух велосипедистов с отколовшейся льдины на Москве-реке

Видео: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели помогли двум велосипедистам сойти с отколовшейся льдины на Москве-реке. Об этом сообщает департамент ГОЧСиПБ.

"В районе острова Бобрового в 100 метрах от берега спасатели обнаружили на дрейфующей льдине двух молодых людей с велосипедами", – рассказали в пресс-службе.

Молодых людей занесло на 100 метров от берега. После недолгих уговоров со стороны спасателей они решились погрузиться на спасательное судно.

После прибытия на поисково-спасательную станцию Кожухово полицейские провели с велосипедистами профилактическую беседу, после чего увели их для дальнейших разбирательств.

Ранее спасатели вытащили из Москвы-реки женщину и ее собаку. Их подняли из ледяной полыньи, после чего доставили на поисково-спасательную станцию. Там москвичке оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем.