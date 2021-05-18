18 мая, 23:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двух тонущих людей спасли из водоемов Москвы во вторник, 18 мая. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
По данным ведомства, 18 мая этого года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Москве. Температура воздуха в тени в пиковые часы составляла 30 градусов тепла.
На столичных водоемах во вторник побывали свыше 18 тысяч отдыхающих. При этом сотрудники ГКУ "Московская городская поисково-спасательной служба на водных объектах" спасли двух тонущих граждан.
Сообщается, что один из тонувших был замечен на Мещерском пруду. На помощь человеку на катере отправились начальник станции Джамболат Джалюков и спасатель первого класса Константин Анисимов.
"В 20 метрах от берега тонущему был подан спасательный круг. Пострадавшего 2003 года рождения подняли на катер, доставили на станцию, где оказали первую помощь", – рассказали в департаменте.
Еще одного тонущего человека увидели на Терлецком пруду спасатели ПСС "Терлецкая". Пострадавшему была оказана первая помощь. Позднее его передали медицинской бригаде.
Ранее дежурные поисково-спасательной станции "Ленинские горы" вытащили женщину из Москвы-реки. Инцидент произошел в районе Бородинского моста. На сигнал о происшествии оперативно отреагировали специалисты Игорь Гущин и Александр Языков.
До этого на Москве-реке спасли дрейфующую на льдине девушку. Обнаружить ее помогла камера наблюдения. На помощь пришел катер спасателей.
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