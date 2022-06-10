Эксперты выясняют, почему в Москве сгорела детская площадка. Устанавливают не только причины пожара, но и то, почему комплекс вспыхнул, как спичка и выгорел дотла, хотя все конструкции должны быть выполнены из огнеупорных материалов. Пожар случился в поселение Кокошкино.

Предполагают, что дети играли с зажигалкой. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелось полимерное покрытие. Через несколько минут горела вся площадка.

С площадки огонь перекинулся на траву и деревья. Горящий пластик разлетался на несколько метров вокруг. Пострадавших нет, дети разбежались, как только начался пожар. С огнем справились спасатели. Они приехали из нескольких пожарных частей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.