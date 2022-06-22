"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии САО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками Росгвардии САО Москвы.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: отправка пьяного мужчины в ОВД, проверка документов у выпивающей в сквере компании, нарушение тишины в квартире.