В Tele2 отказались от значительного повышения цен на безлимитные тарифы

16:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мобильный оператор Tele2 решил не повышать стоимость безлимитных тарифов после реакции Минцифры РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами", – отметили в министерстве.
Уточняется, что оператор пересмотрит стоимость безлимитов в соответствии с текущим индексом потребительских цен, они будут повышены не более чем на 50 рублей.
Ранее сообщалось, что мобильный оператор Tele2 почти в два раза поднимет цены на свои безлимитные тарифы. Отмечалось, что повышение цен произойдет с 5 июля. При этом у пользователей есть возможность выбрать другой тариф или сохранить текущий на 6 месяцев при единовременном внесении абонентской платы за полгода.
Как уточнил представитель компании – владельца оператора "Т2 РТК Холдинг", абонентам Tele2 предлагается пересмотреть подход к потреблению безлимитных тарифов и подходить более осознанно к использованию услуг на пакетных тарифах.
В свою очередь в Минцифры РФ сообщили, что совместно с ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2.
Минцифры и ФАС проверят обоснованность повышения цен на ряд тарифов Tele2
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