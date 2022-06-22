В Tele2 отказались от значительного повышения цен на безлимитные тарифы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мобильный оператор Tele2 решил не повышать стоимость безлимитных тарифов после реакции Минцифры РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами", – отметили в министерстве.

Уточняется, что оператор пересмотрит стоимость безлимитов в соответствии с текущим индексом потребительских цен, они будут повышены не более чем на 50 рублей.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор Tele2 почти в два раза поднимет цены на свои безлимитные тарифы. Отмечалось, что повышение цен произойдет с 5 июля. При этом у пользователей есть возможность выбрать другой тариф или сохранить текущий на 6 месяцев при единовременном внесении абонентской платы за полгода.

Как уточнил представитель компании – владельца оператора "Т2 РТК Холдинг", абонентам Tele2 предлагается пересмотреть подход к потреблению безлимитных тарифов и подходить более осознанно к использованию услуг на пакетных тарифах.

В свою очередь в Минцифры РФ сообщили, что совместно с ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2.

