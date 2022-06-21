Стоимость безлимитных тарифов Tele2 увеличится почти в два раза в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильный оператор Tele2 почти в два раза поднимет цены на свои безлимитные тарифы, сообщает издание РБК.

Отмечается, что повышение цен произойдет с 5 июля. При этом у пользователей есть возможность выбрать другой тариф или сохранить текущий на 6 месяцев при единовременном внесении абонентской платы за полгода.

Как отметил представитель компании – владельца оператора "Т2 РТК Холдинг", абонентам Tele2 предлагается пересмотреть подход к потреблению безлимитных тарифов и подходить более осознанно к использованию услуг на пакетных тарифах.

"Анализ профиля потребления услуг мобильного интернета у абонентов показал, что большинству абонентов безлимитов нужен вполне конкретный объем трафика, а открытая линейка тарифов Tele2 позволяет удовлетворить потребности клиентов в разных объемах мобильного интернета", – добавил он.

В "ВымпелКоме" ("Билайн") не прокомментировали возможность изменений, назвав вместе с тем такие корректировки рыночной практикой. В то же время "МегаФон" не намерен менять условия безлимитных тарифов в ближайшее время.

В конце марта Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы, а также сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов.

Соответствующие рекомендации получили "Ростелеком", "МегаФон", "Билайн", МТС и Tele2.

