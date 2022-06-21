Стоимость безлимитных тарифов Tele2 увеличится почти в два раза в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мобильный оператор Tele2 почти в два раза поднимет цены на свои безлимитные тарифы, сообщает издание РБК.
Отмечается, что повышение цен произойдет с 5 июля. При этом у пользователей есть возможность выбрать другой тариф или сохранить текущий на 6 месяцев при единовременном внесении абонентской платы за полгода.
Как отметил представитель компании – владельца оператора "Т2 РТК Холдинг", абонентам Tele2 предлагается пересмотреть подход к потреблению безлимитных тарифов и подходить более осознанно к использованию услуг на пакетных тарифах.
"Анализ профиля потребления услуг мобильного интернета у абонентов показал, что большинству абонентов безлимитов нужен вполне конкретный объем трафика, а открытая линейка тарифов Tele2 позволяет удовлетворить потребности клиентов в разных объемах мобильного интернета", – добавил он.
В "ВымпелКоме" ("Билайн") не прокомментировали возможность изменений, назвав вместе с тем такие корректировки рыночной практикой. В то же время "МегаФон" не намерен менять условия безлимитных тарифов в ближайшее время.
В конце марта Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы, а также сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов.
Соответствующие рекомендации получили "Ростелеком", "МегаФон", "Билайн", МТС и Tele2.
Мобильные операторы начали убирать тарифы с безлимитным интернетом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: