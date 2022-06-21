Ряд мобильных операторов РФ стал взимать плату за приобретение сим-карты – СМИ

04:34
Фото: depositphotos/tomert
Из-за увеличения затрат на предоставление услуг и роста стоимости сим-карт некоторые российские операторы связи начали брать с клиентов плату за покупку сим-карты. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости операторы.
В частности, в "МегаФоне" пояснили, что при подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера.
В свою очередь, в "Билайне" отметили, что для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21 июня. Как пояснили в компании, плата за подключение включена в стоимость стартового баланса.
Уточняется, что это позволяет частично компенсировать расходы на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых с начала года выросла в разы.
Ранее сообщалось, что Минцифры РФ предложило увеличить размер госпошлины для сотовых операторов за оказание услуг связи более чем в 130 раз – с 7,5 тысячи до 1 миллиона рублей.
Как отметили в ведомстве, данные изменения позволят бороться с недобросовестными операторами и телефонным мошенничеством. В частности, увеличение госпошлины не позволит нарушающим законодательство операторам с легкостью получать новые лицензии.
Помимо этого, ведомство предлагает внедрить оборотный штраф за отсутствие у оператора систем оперативно-разыскных мероприятий. Данная инициатива связана с тем, что малые операторы уклоняются от внедрения данных систем из-за экономии, при том что установка такого оборудования является обязательной.
До этого сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рекомендовало российским сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы связи, а также сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов.
Мобильные операторы начали убирать тарифы с безлимитным интернетом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: