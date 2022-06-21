Ряд мобильных операторов РФ стал взимать плату за приобретение сим-карты – СМИ

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Из-за увеличения затрат на предоставление услуг и роста стоимости сим-карт некоторые российские операторы связи начали брать с клиентов плату за покупку сим-карты. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости операторы.

В частности, в "МегаФоне" пояснили, что при подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера.

В свою очередь, в "Билайне" отметили, что для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21 июня. Как пояснили в компании, плата за подключение включена в стоимость стартового баланса.

Уточняется, что это позволяет частично компенсировать расходы на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых с начала года выросла в разы.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ предложило увеличить размер госпошлины для сотовых операторов за оказание услуг связи более чем в 130 раз – с 7,5 тысячи до 1 миллиона рублей.

Как отметили в ведомстве, данные изменения позволят бороться с недобросовестными операторами и телефонным мошенничеством. В частности, увеличение госпошлины не позволит нарушающим законодательство операторам с легкостью получать новые лицензии.

Помимо этого, ведомство предлагает внедрить оборотный штраф за отсутствие у оператора систем оперативно-разыскных мероприятий. Данная инициатива связана с тем, что малые операторы уклоняются от внедрения данных систем из-за экономии, при том что установка такого оборудования является обязательной.

До этого сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рекомендовало российским сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы связи, а также сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов.

