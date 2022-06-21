Минцифры проверит обоснованность повышения цен на ряд тарифов Tele2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минцифры РФ совместно с ФАС проверит обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что вместе с ФАС в апреле разработали "Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции", согласно которым тарифы могут быть увеличены на величину накопленной с начала года инфляции. Отмечается, что по состоянию на конец мая ее показатель составлял 11,8%.
При этом оператор должен направить в антимонопольный орган сведения об изменении тарифов за две недели до их планируемого изменения. При установлении несоответствия уровня изменения тарифов росту индекса потребительских цен ФАС России может начать антимонопольное расследование.
Ранее сообщалось, что мобильный оператор Tele2 почти в два раза поднимет цены на свои безлимитные тарифы. Отмечалось, что повышение цен произойдет с 5 июля. При этом у пользователей есть возможность выбрать другой тариф или сохранить текущий на 6 месяцев при единовременном внесении абонентской платы за полгода.
Как уточнил представитель компании – владельца оператора "Т2 РТК Холдинг", абонентам Tele2 предлагается пересмотреть подход к потреблению безлимитных тарифов и подходить более осознанно к использованию услуг на пакетных тарифах.
Мобильные операторы начали убирать тарифы с безлимитным интернетом
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