"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ВАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ППС Восточного административного округа Москвы.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: избиение молодого человека, конфликт многодетной матери и агрессивного мужчины на детской площадке, а также разбой с пистолетом на автозаправке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.