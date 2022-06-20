Дело возбудили после обнаружения младенца в мусорном контейнере в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – сообщили в прокуратуре.

Ранее столичная прокуратура сообщила об обнаружении тела новорожденного в контейнере на улице Академика Корнилова.

Для выяснения обстоятельств трагедии на место выехали сотрудники правоохранительных органов и зампрокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба.

Ситуация остается на контроле прокуратуры Москвы.

