Очевидцы сообщили о прорыве трубы у станции метро "Братиславская"

Фонтан бил из-под земли на парковке у станции метро "Братиславская". Вода мощной струей поднималась на несколько метров.



Коммунальщики уже на месте и устраняют проблему. По словам очевидцев, воды практически не осталось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.