В МЧС назвали причину эвакуации из ТЦ "Афимолл"

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Людей эвакуировали из торгового центра "Афимолл" из-за вспышки жировых отложений в вытяжке одного из кафе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в 12:32. До приезда спасателей здание самостоятельно покинули около 7 000 человек.

"Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.

Сначала сообщалось, что задымление произошло в "Рив Гош". В столичном Дептрансе уточнили, что происшествие не повлияло на работу станций метро "Выставочная" и "Деловой центр". Движение поездов также осуществляется в соответствии с графиком.

