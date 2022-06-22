Елизавета II разрешила принцу Уильяму провести вечеринку в своей резиденции

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Королева Великобритании Елизавета II предоставила свою резиденцию для совместной вечеринки по случаю 40-летия принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на The Mirror.

Она в качестве подарка внуку разрешила провести мероприятие либо в Виндзорском замке, либо в поместье Сандрингем.

Ранее эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение королевы с ее детьми и заявила, что самые трепетные материнские чувства Елизавета испытывает к младшему сыну – принцу Эдварду.

Физиогномист изучила множество снимков королевской семьи и нашла фотографию, где изображены монарх с принцем Эдвардом. По словам Джеймс, улыбка королевы выдает ее особую любовь к сыну.

Основной причиной такой любви эксперт назвала то, что принц Эдвард появился у Елизаветы, когда она уже состоялась как правительница и могла полностью насладиться заботой о ребенке.